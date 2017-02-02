Путин назвал условия сотрудничества с Европой в сфере поставок газа

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой в сфере поставок газа при наличии гарантий.

По словам главы государства, эти вопросы деполитизированы, они носят чисто экономический характер.

«Не исключены никакие маршруты, мы готовы к чему угодно вернуться. Мы не собираемся обижаться на Болгарию или другие страны, которые не нашли в себе мужества в свое время противостоять решениям Еврокомиссии. Мы готовы вернуться к этому, но нам нужны гарантии, мы больше не можем и не хотим нести убытки за непросчитанные решения», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что «если мы пойдем вместе по этому пути, в том числе в диалоге с Брюсселем, то тогда точно совершенно все будут довольны».

По словам Путина, в частности, газ в Венгрию может поступать по «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку».

«Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину, — подчеркнул президент. — Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину».

Он уточнил, что вопрос «в диверсификации и в экономической целесообразности всех этих маршрутов», сообщает ТАСС.

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