Путин назвал успехом загруженность инфраструктуры Сочи после Олимпиады

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 7 июня во время «Прямой линии».

Президент удовлетворен тем, как удалось использовать инфраструктуру, построенную к Олимпиаде-2014 в Сочи. По его словам, такой загрузки в других странах достичь не получалось.

«Нам удалось решить очень сложную задачу, которую не удавалось так эффективно решать странам, проводившим Олимпийские игры. У нас вся инфраструктура в Сочи хорошо загружена в течение круглого года, оба кластера — приморский и горный. Это безусловный успех», — отметил Владимир Путин.

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