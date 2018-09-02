Путин назвал востребованные в будущем профессии

Президент России предположил, что в будущем самыми востребованными профессиями станут высокотехнологичные специальности.

По словам Владимира Путина, «это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское хозяйство».

Президент добавил, что границы между различными отраслями знаний размываются и наибольшего результата добиваются те, кто работает на стыке наук.

Путин отметил, что сказанное им не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы, сообщает РИА «Новости».

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