Путин не будет проводить традиционный прием 9 мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что традиционный прием в Кремле в этом году проводиться не будет. Причин отмены мероприятия он не назвал.

Обычно в этот день Президент России встречается с участниками ВОВ, произносит речь и вручает награды. Встреча отменяется не в первый раз — в прошлом году она была отменена по неизвестным причинам, а до этого — из-за пандемии коронавируса.

Напоминаем, что военные парады в Курске и Белгороде в этом году проводиться не будут, их отменили “из соображений безопасности”. Военные парады и акции «Бессмертный полк» также отменили в аннексированном Крыму.

Ранее в Кремле отмечали, что 9 мая в столице пройдет военный парад. При этом российские СМИ писали, что парад в Санкт-Петербурге пройдет без самолетов.