Путин не исключил встречи с Трампом в Словении

Президент РФ Владимир Путин 10 февраля заявил о том, что встреча с главой США Дональдом Трампом может пройти в Словении.

«Что касается Любляны, Словении в целом, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств — текущих дел», — пояснил российский лидер.

Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

«Если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие (российско-американские) встречи у нас в Любляне уже были», — цитирует президента РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин и Дональд Трамп 28 января провели телефонный разговор. В результате главы России и США решили объединиться для борьбы с международным терроризмом.

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