Формирующийся многополярный мир будет более справедливым и демократичным. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия во имя мира, развития и успешного будущего». Статья опубликована на сайте Кремля.

“Новый, многополярный мир, формы которого определены, будет более справедливым и демократичным. Нет сомнений, что Африка займет достойное место наряду с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой», — написал российский лидер.

Путин выразил надежду, что африканские народы будут освобождены от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма и смогут отбросить его современную практику.

«Некоторые страны, где растет международное влияние России, и Африка в целом, будут стремиться уверенно говорить о себе, континенте. дела в свои руки», — добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона всегда поддерживает конструктивные инициативы своих партнеров и выступает за предоставление африканским странам места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и «Группу двадцати».