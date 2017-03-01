Путин: нужно признать, что антидопинговая система в РФ не сработала

Президент РФ Владимир Путин 1 марта заявил, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям WADA.

Такое заявление он сделал, выступая на совещании по подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии [комиссии Макларена], к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям WADA. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что об этом нужно сказать прямо и признать этот факт. Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что Следственный комитет доведет расследование по делу о допинге до конца и выявит виновных.

Путин вновь опроверг заявления о существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что страна всегда будет бороться с этим явлением, передает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре 2016 года заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря 2016 года. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года. В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи. WADA в феврале признало, что в докладе комиссии Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

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