В рамках саммита Россия-Африка Владимир Путин встретился с лидерами африканских стран и обсудил мирное решение войны в Украине.

Кроме того, Путин заявил, что « Запад начал «войну на Украине». Он, по словам российского президента, «начал привлекать Украину в НАТО», а для России нейтральный статус Украины имеет «принципиальное значение».

Заявив, что российское правительство готово к миру, Путин “В качестве примера россиянин привел вывод своих войск из Киева прошлой весной. Попросил это сделать – киевское правительство отказалось от всех предыдущих договоренностей”, – сказал Путин. Президент России не уточнил, кто именно «просил» Россию вывести войска. Это необходимо», — добавил он.

В конце марта прошлого года российские войска отступили севернее и северо-восточнее Киева и сосредоточились свои силы на юге Украины и в Донбассе.

Москва утверждала, что решение уйти из украинской столицы было принято «добросовестно», но западные эксперты заявили, что Россия потерпела крупное поражение под Киевом и была вынуждена ставить более реальные цели.

После вывода российских войск из Киевской области были обнаружены тела сотен мирных жителей, погибших во время российского вторжения в феврале-марте.