Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани

Президент России 25 октября обсудил ситуацию с непогодой в Краснодарском крае с постоянными членами Совбеза РФ.

На совещании затронули ситуацию на Черноморском побережье, спровоцированную сильными осадками и паводками, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник