Путин обсудил с Назарбаевым итоги Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Телефонный разговор лидеров России и Казахстана состоялся 3 февраля.
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.
Он подчеркнул, что реализация принятых в ходе конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН.
Президенты также затронули вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий.
Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс прошел в Сочи с 29 по 30 января. На нем приняли 12 пунктов для урегулирования ситуации в Сирии
Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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