Путин обсудил с Трампом борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии

Встреча российского и американского президентов длилась 2 часа 15 минут.

Владимир Путин сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

«У меня была очень длительная беседа с президентом США. Накопилось много вопросов. Это и Украина, и Сирия, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал глава российского государства на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин принес извинения японскому политику за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров, сообщает «Интерфакс».

Беседа Путина и Трампа прошла без присутствия прессы. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались только по телефону, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее встречу Путина и Трампа согласовали на 7 июля. Самолет главы РФ утром 7 июля приземлился в международном аэропорту имени Гельмута Шмидта. В ближайшие два дня Владимир Путин будет работать в Гамбурге в рамках саммита.

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