Путин обсудит отношения стран с Асадом и проблему Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудят в ходе переговоров вопросы межгосударственных отношений и урегулирования ситуации в республике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Первые двусторонние российско-сирийские отношения, взаимное сотрудничество в период послевоенного восстановления САР, тем самым продолжая регулировать Сирию», — сказал он.

В то же время, по словам Пескова, Последний вопрос будет обсуждаться с упором на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии.