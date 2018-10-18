Путин объяснил цели дедолларизации России

На форуме «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, для чего страна будет двигаться в сторону дедолларизации экономики.

«Мы точно в этом направлении будем двигаться — не потому, что мы хотим доллар подорвать, а потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно вводят санкции какие-то», — отметил глава государства.

«Не дают нам возможность работать в долларах», — подытожил Владимир Путин.

«Я говорил недавно, что наши американские друзья режут сук, на котором сидят. Потому что они подвергают сомнению надежность доллара как универсального инструмента в международных расчетах. Это, повторю еще раз, на мой взгляд, типичная ошибка империи… Потому что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, она может пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит», — цитирует Владимира Путина «Российская газета».

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