Путин объявил благодарность первому заместителю председателя ЗСК Гриценко

Президент Российской Федерации объявил благодарность секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Николай Гриценко имеет ученую степень «кандидат исторических наук». За многолетнюю трудовую и законотворческую деятельность удостоен званий «Заслуженный экономист Кубани» и «Герой труда Кубани», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального исполнительного комитета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

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