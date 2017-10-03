Путин оценил подготовку Краснодарского края к проведению ЧМ по футболу

Глава региона Вениамин Кондратьев представил президенту макет реконструированного стадиона «Фишт» в Сочи.

В Кремле руководители регионов-участников предстоящего международного турнира презентовали площадки проведения футбольных матчей. Как отметил губернатор Краснодарского края, после реконструкции стадион «Фишт» в Сочи готов принять до 45 тыс. болельщиков.

Стоимость работ по реконструкции составила около 4 млрд рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построили современное игровое футбольное поле, возвели дополнительные трибуны на 4,3 тыс. мест.

«Это легендарный стадион. И уже не только благодаря Олимпийским играм, но и футболу. Во время проведения Кубка конфедерации от спортсменов и болельщиков было много хороших отзывов по организации мероприятия», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край гарантирует проведение чемпионата мира по футболу на самом высоком уровне. По словам Кондратьева, в Сочи разработали специальные транспортные схемы, на время проведения турнира в Олимпийской столице будут дополнительно курсировать 70 пар электричек и 100 автобусов.

Количество городских волонтеров во время проведения чемпионата мира по футболу составит 1 тыс. 580 человек, обучение пройдет с марта по май 2018 года. Кроме того, в крае завершается строительство и реконструкция восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Окончание работ планируется к апрелю 2018 года.

Для оказания медицинской помощи задействуют семь медицинских учреждений города, приобрели 20 автомобилей скорой помощи.

Президент высоко оценил подготовку региона к предстоящему событию. Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации Кубка конфедерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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