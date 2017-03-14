Путин одобрил вхождение военных подразделений Южной Осетии в ВС России

Президент Владимир Путин 14 марта подписал распоряжение, в котором одобрил предложение правительства о вхождении военных подразделений Южной Осетии в ВС РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства о подписании соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав ВС России», — указано в распоряжении.

Путин поручил Минобороны РФ провести переговоры с республикой и подписать это соглашение от имени Москвы.

Под вхождением отдельных подразделений в состав ВС РФ в соглашении понимается прием граждан на военную службу по контракту в российские войска. Документ предполагает направление их для прохождения военной службы на российскую военную базу в добровольном порядке. При заключении такого контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в ВС Южной Осетии. Дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется в соответствии с законодательством России, сообщает ТАСС.

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