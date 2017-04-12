Путин: около 9 тыс. россиян воюют в составе ИГ

Президент Владимир Путин 12 апреля заявил, что около 9 тыс. россиян воюют в составе боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Путин добавил, что по разным подсчетам примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюет в Сирии, около 5 тыс. — из стран Центральной Азии. В основном это страны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем», — подчеркнул президент.

По словам российского лидера, чтобы добиться победы над ИГ, нужно объединить усилия не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции.

«Очень бы хотелось, если эта победа состоится, чтобы она состоялась таким образом, чтобы в нашу страну никто (из боевиков) уже не смог вернуться», — заявил Путин.

Он пояснил, что именно эту цель преследуют российские военнослужащие в Сирии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России в 2016 году было предотвращено 16 терактов в девяти городах, в том числе в Сочи. В Краснодарском крае в 2017 году правоохранители выявили четыре преступления, связанных с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ, а также прохождением обучения в террористических центрах в Сирии.

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