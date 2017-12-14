Путин: окончательные решения о повышении пенсионного возраста не готовы

Об этом президент Владимир Путин сообщил 14 декабря на большой пресс-конференции.

«Это очень чувствительный вопрос, для принятия окончательного решения нужны тщательные расчеты», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

По словам президента, планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы, тогда продолжительность жизни была ниже. Он подчеркнул, что по всему миру повышают пенсионный возраст. Такие решения уже приняли соседние страны, не сделала это только Россия.

Президент акцентировал, что возможное решение о повышении пенсионного возраста не коснется того, кто уже вышел на пенсию. Оно не должно быть шоковым, его нужно принимать постепенно и мягко.

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