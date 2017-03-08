Путин: олимпийские объекты в Сочи востребованы

Президент РФ Владимир Путин 8 марта сообщил, что все олимпийские объекты в Сочи используются круглый год.

Такое заявление он сделал в ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

«Мы добились того, чего хотели и что не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», — сказал Путин.

Одна из врачей поделилась своими впечатлениями с президентом от недавнего посещения Сочи и поблагодарила его за создание хорошей инфраструктуры и позитивные изменения курорта. Участники встречи отметили, что было бы хорошо такие преобразования сделать в Крыму. Президент пообещал постараться, передает «Р-Спорт».

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