Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи и пообщался со сборной РФ по пляжному волейболу

Президент понаблюдал за тренировкой команды.

Экскурсию для Владимира Путина провел председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он рассказал, что комплекс, в котором появились дополнительные объекты, помимо спортсменов, часто посещают туристы. Здесь также недавно был ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, который расположен на его территории.

Президент понаблюдал за тренировкой российской сборной по пляжному волейболу, в которой участвовали, в частности, 20-летние чемпионки Европы и серебряные призеры чемпионата мира.

После тренировки президент кратко пообщался со спортсменками и отметил, что чемпионкам составили достойную конкуренцию их коллеги по сборной.

В ходе визита в спорткомплекс президент также осмотрел гостиницу и поинтересовался, хватает ли номеров для спортсменов. Как пояснили главе государства, гостиница, состоящая из 50 номеров, имеет максимальную вместимость 120 человек, но в ближайшее время планируется построить дополнительный корпус, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России 7 октября отмечает 65-летие. В этот день Путин планировал провести совещание с членами Совбеза в Сочи. Час славы Кубани 7 октября посвятили 65-летию президента.

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