Путин освободил от должностей десять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал указ об освобождении от должностей генералов Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета.

Согласно документу, от должностей освобождены начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов, первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, глава ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов, руководитель ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев.

Уволены руководитель следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин. С должностей сняты начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, руководитель управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, глава УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.

Должности также лишены замруководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю полковник юстиции Рузиля Шелест, прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова, сообщается в документе.

Источник