Путин отменил поездку в Сочи из-за авиакатастрофы Ан-148

Президент России Владимир Путин перенес рабочую поездку в Сочи из-за крушения самолета в Подмосковье 11 февраля.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на 12 февраля региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии»,— заявил Песков.

Он отметил, что запланированная на 12 февраля встреча президента с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете. «Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128.

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