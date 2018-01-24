Путин отметил предпосылки для снижения ставки по ипотеке в России

Президент РФ напомнил, что для ипотечных кредитов работают отдельные программы поддержки.

«Ставки по ипотеке снижаются постоянно. У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года — 9,75%. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ключевую ставку Центрального банка, а за ней все остальные ставки спускаются», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что еще совсем недавно ставки по ипотеке были в районе 13-15%. Он также заверил, что по мере укрепления экономики ставки будут снижаться, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник