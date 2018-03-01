Путин отметил Сочи как пример благоустройства

О программе пространственного развития России президент РФ Владимир Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному Собранию.

Президент предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Путин привел в пример благоустройство Сочи, Казани и Владивостока.

Он заявил, что одной из первоочередных задач будущего правительства должна стать подготовка плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

«На основе стратегии пространственного развития необходимо подготовить комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры страны», — сказал президент.

По его словам, необходимо расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов, чтобы через шесть лет половина межрегиональных рейсов выполнялась напрямую. Путин добавил, что открытие Крымского моста в ближайшее время послужит толчком для развития и республики, и всего российского Причерноморья.

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