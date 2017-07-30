Путин отметил вклад ВМФ в борьбу с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин 30 июля принял в Санкт-Петербурге параде в честь Дня ВМФ.

«Сегодня военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-морского флота будут гордиться дети и внуки», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях».

«Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу», — цитирует президента РИА «Новости».

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