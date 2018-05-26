Путин отверг обвинения в адрес России в организации кибератак

Об этом президент Владимир Путин заявил 25 мая на встрече с руководителями международных информагентств.

«Нас обвиняют во всех бедах. Но речь идет о внутренних процессах каждой страны, в которых нам абсолютно нечего делать», — сказал Путин.

По его словам, существует очевидное желание обвинить Россию во всем, однако непродуктивный и пагубный подход, который подрывает международные отношения.

«Нас обвиняют во всех смертных грехах, и это несерьезно», — цитирует президента «Интерфакс».

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