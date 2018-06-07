Путин ответил на вопрос об увеличении пенсионного возраста

Президент Владимир Путин 7 июня во время прямой линии отметил, что относится к этому вопросу осторожно.
Путин отметил, что работающие пенсионеры задействованы на низкооплачиваемых должностях. Проблема занятости в этой возрастной группе властям известна.
Глава государства заявил, что одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством, — значительное повышение доходов пенсионеров.
«За этим вопросом решение другой задачи — уменьшение вдвое количества людей, которые живут за чертой бедности», — отметил президент.
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Прямая линия с Владимиром Путиным
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