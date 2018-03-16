Путин: ответственность за нападения на врачей надо ужесточить

Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 марта на встрече с работниками сферы здравоохранения.

«Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться», — сказал глава государства.

Путин сказал, что власти посмотрят, как будут работать на практике последние решения в этой сфере, и при необходимости ответственность будут ужесточать.

Во время встречи президенту сообщили о деятельности юридических фирм, которые пытаются заработать на якобы медицинских ошибках.

«Вы сказали, что появляются специализированные юридические фирмы, которые вымогают деньги из системы здравоохранения, из медицинских работников — это тоже, к сожалению, негативная сторона любого процесса, в рамках которого осуществляется стабильное финансирование», — прокомментировал эту ситуацию Владимир Путин.

По его словам, с подобным необходимо бороться, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 17 февраля пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Следователи СК начали проверку по факту нападения. Возбудили дело.

В Сочи в марте пациентка избила фельдшера. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что краевая общественная организация медработников взяла под защиту всех пострадавших.

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