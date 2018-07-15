Путин передал Катару полномочия на проведение ЧМ по футболу — 2022

Президент РФ Владимир Путин 15 июля принял участие в символической церемонии в Кремле.

На церемонии присутствовал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Путин вручил эмиру официальный мяч плей-офф ЧМ-2018.

В Катаре состоится 22-й по счету чемпионат мира по футболу. Турнир из-за жаркой погоды на Аравийском полуострове пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные.

Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии 15 июля.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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