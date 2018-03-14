Путин поблагодарил жителей Крыма за решение о воссоединении с Россией

Президент РФ Владимир Путин 14 марта в Севастополе посетил концерт-митинг в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что так крымчане восстановили историческую справедливость, которая «была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».

Ранее Путин рассказал в фильме «Миропорядок 2018», как принимал решение о воссоединении с Крымом. По его словам, он должен был положить на чашу весов возвращение полуострова и возможные последствия, связанные с отношениями со многими странами мира.

«И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее», — сказал президент.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник