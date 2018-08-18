Путин подарил австрийскому министру на свадьбу выступление Кубанского казачьего хора

Президент России Владимир Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и покинул церемонию. После свадьбы у него в Берлине была запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На торжество он приехал на машине, несмотря на слухи о том, что он прибудет на вертолете. А вскоре после него прибыл Кубанский казачий хор, который президент взял с собой. Песни в их исполнении стали свадебным подарком молодоженам.

Путин вручил невесте букет цветов, потанцевал с ней, расписался на автомобиле молодоженов и, попрощавшись по-немецки, уехал в Германию, сообщает телеканал «360».

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