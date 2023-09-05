Президент России Владимир Путин во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи представил ему первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гузман, посвященный жизни и политической деятельности турецкого лидера, представивший ему документальный фильм.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Свой очередной фильм из серии «Формула власти» Гузман представил в июне.

Примерно 25-минутный фильм содержит отрывки из четырех разговоров Гузмана и Эрдогана (первое интервью состоялось в 2005 году, когда Эрдоган был премьер-министром Турции).

В фильме рассказывается о детстве Эрдогана, школьные и университетские годы. Глава Турции рассказал, что начал заниматься политикой в ​​17 лет, работал в молодежных, региональных организациях, партийных органах, а позже стал мэром Стамбула. По мнению Эрдогана, власть требует упорного труда и большой ответственности, а политика означает риск. В фильме рассказывается и о личной жизни лидера: история его встречи с будущей женой, отношение к религии, любовь к футболу.

Гусман, путь Эрдогана к власти Он отметил, что он был непростым , но ему удалось за годы правления страной сделать Турцию сильнее, и в результате его мнение было учтено в мире.