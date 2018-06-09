Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню и получил старинную арфу

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что ему надо подумать, куда поставить баню из 200-летнего алтайского кедра.

Баня пока не собрана. Президент России Владимир Путин показал фото того, как строение будет выглядеть после монтажа. Си Цзиньпин назвал ее «уникальным домом». Также Путин подарил председателю КНР сибирские орехи, мед и чай, сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

В свою очередь, Си Цзиньпин преподнес Путину старинную арфу гуцинь и знаменитую тяньцзиньскую глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом российского президента, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин 8 июня начал трехдневный визит в Китай. Российский лидер получил орден Дружбы Китайской Народной Республики.

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