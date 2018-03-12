Путин поддержал инициативу о предоставлении фермерам земли в аренду без торгов

Этот вопрос обсуждали 12 марта на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Глава государства Владимир Путин пообещал вернуться к практике выделения фермерам земель без торгов. Президент сказал, что в законодательство также должны быть внесены изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне конкурсных процедур. Путин подчеркнул, что рассчитывает на поддержку региональных властей в защите фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний и любых форм давления.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что для Краснодарского края это очень важное решение.

«Мы благодарны президенту за поддержку нашей инициативы о выделении фермерам земли без торгов на четыре года. Фермеры просили об этом на протяжении нескольких лет, потому что сейчас им практически невозможно конкурировать с агрохолдингами. И выделение участков вне конкурса для аграриев — единственная возможность работать и развиваться. Это серьезный шаг, мы также надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о налогообложении, в частности, о ставке налогов на сельхозземли», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 марта Владимир Путин ознакомился с работой Национального центра зерна и выступил на Форуме сельхозпроизводителей, который открылся 11 марта. Участие в форуме принимают делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

На мероприятии также присутствовали вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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