Путин поддержал начало обмена пленными между Украиной, ЛНР и ДНР

Глава России пообещал лично обсудить этот вопрос с руководителями непризнанных республик.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано», — сказал Путин.

Медведчук заметил, что занимается проблемами обменов с 2014 года. По его словам, «сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены». Он выразил надежду, что Православная церковь поддержит его предложение, сообщает РИА «Новости».

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