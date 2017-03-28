Путин поддержал проведение переписи в России через Интернет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение Всероссийской переписи населения и микропереписи через Интернет.

«Между всероссийскими переписями населения, но не позднее чем через пять лет после очередной переписи населения проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение… на основе выборки не менее 5% населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Для участия в ней граждане должны зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе. Там они могут самостоятельно заполнить переписной лист или ответить на опрос переписчиков с использованием портативных компьютеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с инициативой проводить перепись населения с помощью Интернета выступило Правительство РФ в сентябре 2016 года. Депутаты Госдумы 15 марта 2017 года в третьем чтении приняли закон, предусматривающий возможность участия во Всероссийской переписи населения через Интернет. Совет Федерации в марте одобрил изменения в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения».

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