Путин поддержал введение трудового воспитания в школе

Президент России Владимир Путин считает, что в школу необходимо вернуть трудовое воспитание.

Такое заявление он сделал 21 июня на встрече с педагогами. Он отметил, то труд плодотворно действует на любого человека, но добавил, что не должно доходить до эксплуатации.

«Полы мыть должны люди, которые за это деньги получают, — добавил глава государства. — Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду».

Путин вспомнил, что в юности в стройотряде он получил рабочую специальность плотника четвертого разряда, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», члены Совета Федерации в марет предлагают ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России.

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