Путин подписал указ, касающийся себя и премьер-министра

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат отдельных категорий госслужащих на 5,5%.

“С 1 октября 2023 года денежное вознаграждение лиц, занимающих государственные должности в России, должно быть увеличено в 1055 раз”, – говорится в документе.

В список должностей, зарплаты которых подлежат индексации, вошли президент и премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники.

Путин также подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора и председателя Следственного комитета на 5,5%. Генеральную прокуратуру с января 2022 года возглавляет Игорь Краснов. Следственный комитет с 2011 года возглавляет Александр Бастрыкин.

В 2021 году доход президента составил 10,2 миллиона рублей, что на 2,1 процента (208 тысяч рублей) больше, чем на конец 2020 года. Информация о доходах российского лидера в 2022 году не публиковалась.