Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Отбор кандидатов на краткосрочные военные сборы, которые организуют в 2018 году, будут проводить военные комиссариаты совместно с воинскими частями.

Президент России Владимир Путин 19 марта издал указ «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Срок прохождения сборов может составлять до двух месяцев.

По словам представителя Минобороны России, в период отбора военнослужащие запаса вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и прохождения медкомиссии. Учебные сборы касаются относительно небольшого числа офицеров и других категорий военнослужащих запаса — это не мобилизация и не призыв на срочную службу, который проходит в стране дважды в году. По его словам, оповещение о призыве на военные сборы осуществляется заранее. Повестки должны быть вручены адресатам минимум за десять дней до начала сборов, а решение о призыве конкретного гражданина РФ из запаса оформляется приказом соответствующего военкома.

Подобные сборы проводятся не впервые — они организуются в соответствии с ежегодным указом президента России и постановлением правительства РФ «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности», сообщает РИА «Новости».

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