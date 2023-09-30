Путин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч человек в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о воинской повинности. Об этом сообщает “Ъ”.

Согласно документу, осенью на военную службу будут призваны 130 тысяч человек. На него приглашаются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, находящиеся в добром здравии и не в резерве. Осенний призыв начнется 1 октября 2023 года и завершится 31 декабря.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил России Владимир Симлянский сообщил, что призывников не будут отправлять в «новые территории» для участия в войне.

“После прохождения военной службы они будут немедленно освобождены и отправлены домой”, – сказал он.

С 1 октября в России будет введен призыв на военную службу, размер штрафа за неисполнение количество приходов на военную комиссию без причины будет увеличено. Максимальный штраф составляет 30 тысяч рублей (3 миллиона 754 тысячи сумов). Соответствующий закон подписал Владимир Путин 31 июля.