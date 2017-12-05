Путин подписал закон о блокировке номеров телефонных террористов

Согласно документу, сотовые операторы должны передавать правоохранительным органам абонентские номера предполагаемых злоумышленников.

Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.

В соответствии с законом, трафик также должен прекращаться по требованию правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, или Роскомнадзора, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с информацией, заявленной в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.

Документ вступил в силу после опубликования, сообщает ТАСС.

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