Путин подписал закон о блокировке номеров телефонных террористов

Согласно документу, сотовые операторы должны передавать правоохранительным органам абонентские номера предполагаемых злоумышленников.
Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.
В соответствии с законом, трафик также должен прекращаться по требованию правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, или Роскомнадзора, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с информацией, заявленной в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.
Документ вступил в силу после опубликования, сообщает ТАСС.
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