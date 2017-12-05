Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

Авиакомпании получат право отказывать в покупке билетов на свои рейсы пассажирам, внесенным ранее в черные списки.

Соответствующий закон опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами перевозчика лишь в случае наличия ряда причин, которые должны быть документально подтверждены: если он едет на лечение, на похороны родственника или сопровождает пассажира-инвалида.

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год. Он также обязан в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете. Пассажир будет иметь право обжаловать решение авиакомпании в суде. Закон вступит в силу в середине 2018 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 5 декабря с борта самолета сняли двоих пьяных дебоширов.

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