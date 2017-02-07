Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье.

Нововведение распространяется на побои, нанесенные члену семьи или близкому лицу впервые. В этом случае злоумышленнику грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

При повторном преступлении наступит уголовная ответственность, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Госдумы 27 января приняли закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные нарушения. Совет Федерации 1 февраля одобрил административное наказание за первый случай семейного насилия.

Летом 2016 года Госдума приняла поправки, согласно которым побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление

По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (58%) считают, что женщины не защищены законом от домашнего насилия.

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