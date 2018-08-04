Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%

Соответствующий документ 4 августа опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.
По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.
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