Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%

Соответствующий документ 4 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.

По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

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