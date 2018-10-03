Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября и одобренный Советом Федерации 3 октября.

Путин также подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста. На совещании с правительством Владимир Путин заявил, что поправки в пенсионное законодательство РФ потребуют более 500 млрд рублей.

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник