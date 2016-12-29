Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным

Президент России Владимир Путин 28 декабря пописал закон, регламентирующий применение физической силы к заключенным.

Правки внесут в федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

В документе говорится, что сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в учреждениях, исполняющих наказания, следственных изоляторах, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования. Применение силы возможно на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в случаях, установленных законом.

Согласно закону, ношение спецсредств сотрудниками ФСИН на территории учреждений уголовно-исполнительной системы без использования соответствующего снаряжения запрещается.

В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, совершающего побег, сотрудник уголовно-исполнительной системы при отсутствии спецсредств вправе использовать любые подручные средства.

Сотрудник ФСИН должен проходить специальную подготовку, а также проверку на профпригодность, связанную с применением физической силы. Превышение полномочий при применении силы влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством, говорится в документе.

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