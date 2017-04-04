Путин подписал закон о присоединении России к Монреальской конвенции

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о присоединении страны к Монреальской конвенции, унифицирующей нормы международных авиаперевозок.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 24 марта и получил одобрение Совета Федерации 29 марта.

Согласно документу, Россия оставляет за собой право не применять положения конвенции в отношении международных воздушных перевозок, выполняемых в некоммерческих целях. Также действие конвенции может не распространяться на перевозку лиц, груза и багажа, осуществляемую для военных властей и на воздушных судах, зарегистрированных в РФ или арендованных страной, которые полностью зарезервированы властями.

В соответствии с Монреальской конвенцией теперь россияне смогут получить до 380 тыс. рублей компенсации за задержку рейса. Ранее авиакомпании платили 25 рублей за час задержки. Конвенция также позволит судиться с авиакомпанией по месту жительства, пишет «Коммерсантъ».

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