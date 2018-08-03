Путин подписал закон о производстве в России органической продукции

Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступит в силу с 1 января 2020 года.

Вводятся понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство». Закон регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации и не распространяется на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки, за исключением продукции аквакультуры.

Прописаны 11 требований к производству органической продукции. Они касаются ее хранения и перевозки. Норма запрещает использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста, кроме разрешенных к применению действующими в России стандартами, сообщает телеканал «360».

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