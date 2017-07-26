Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии

Согласно документу, республика передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения аэродром Хмеймим и объекты недвижимости, расположенные на нем.

«Ратифицировать протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в Дамаске 18 января 2017 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на установление международно-правовых основ, регулирующих условия нахождения российской авиагруппы в Сирии. Положениями протокола установлено, что договор действует 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия и Сирия заключили соглашение, по которому российская авиагруппа может бессрочно размещаться на сирийской территории. Президент РФ Владимир Путин в августе внес этот документ на ратификацию в Госдуму.

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