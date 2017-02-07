Путин подписал закон о ратификации соглашения по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу «Турецкий поток».

Межправительственное соглашение двух стран по проекту было подписано в октябре 2016 года. Согласно документу, планируется построить две нитки магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд куб. м газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, другая — для поставок транзитом через Турцию в европейские страны, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой в сфере поставок газа при наличии гарантий.

Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

В ноябре 2015 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что проект «Турецкий поток» попадает под перечень инвестиционных проектов, которые могут быть заморожены. Позже зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев отмечал, что инфраструктуру, подготовленную для проекта, могут использовать для газификации Краснодарского края.

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